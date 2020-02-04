81 ilde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama düzenledi. 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi, bin 210 adet servis “Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak”, 80 adet servis “emniyet kemeri takmamak”, 119 adet servis “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ayrıca 16 bin 500 okul çevresi kontrol edilerek, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, şans oyunları oynatan bayiler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde gün boyunca denetim yapıldı. Denetimlerde 36 bin 737 umuma açık yer kontrol edildi, 202 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Umuma açık yerlerde bulunan 401 bin 99 şahıs sorgulanırken, 1 FETÖ/PDY, 15 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 37 yaralama, 34 hırsızlık, 19 dolandırıcılık, 12 tehdit, 13 hakaret, 9 kayıp çocuk, bin 788 yoklama kaçağı, 183 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 115 aranan şahıs yakalandı, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Uygulamalarda 12 adet av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet mermi, 4 adet kesici delici alet ile 5 adet kuru sıkı tabanca ile 2 gram eroin, 93 gram esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 33 adet sentetik uyuşturucu hap, 19 bin 872 paket kaçak sigara, 2 bin 569 litre kaçak içki, 9 bin 150 adet tütün doldurulmuş macaron ve 200 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.