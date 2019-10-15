81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması

Ülkemizin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, okul servis araçlarına yönelik , ilkokul, ortaokul, lise önlerinde ve çevreleri, elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği noktalar, kahvehaneler, metruk binalar ve park bahçelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, alışveriş merkezlerinde (AVM), fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile buralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar istasyon, iskele liman, otogar terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, umuma açık yerlerde, eğlence mekanlarında ve metruk binalarda gerçekleşti. 16 bin 566 noktada yapılan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedektör köpeği katıldı.

565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı

Uygulama kapsamında 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan kişi yakalandı. 17'si çocuk olmak üzere 65 kayıp şahıs yakalandı. 839 şahsa adli idari işlem yapıldı, 152 şahıs gözaltına alındı.

39 bin 729' u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi. 3 bin 463'ü okul servis aracı olmak üzere 18 bin 319 araca işlem yapıldı, 5 adet aranan araç tespit edildi.

428'i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi.

29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi

81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamada 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık işyerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı. Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca,259 adet mermi,6 adet kesici delici alet, 2 gram kokain, 3 bin 897 gram esrar, 11 gram eroin, 3 bin 911 gram bonzai, 34 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy, 2 bin 147 paket kaçak sigara ve 24 litre kaçak içki elde edildi.