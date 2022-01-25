81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı

Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Sıfır Atık” projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı. Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulması ile başlatılmış ve 81 ilde sıfır atıkla en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti. Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi.

33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan il İstanbul

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak olduğunu hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları kaydetti:

“Okullar arası imkân farklarını azaltmak için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini iki ayda tamamladık. Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu proje ile birleştirerek Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum.”