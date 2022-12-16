81 ildeki huzur operasyonunda 883 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet

ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 32 bin 618 personel ve 9 bin 651 ekip ile 7 bin 424 noktada huzur uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında 5 bin 417 metruk bina, 9 bin 782 umuma açık yer, 460 terminal ve 3 bin 250 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 909 yer kontrol edildi. 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 organizatör gözaltına alınırken, 883 düzensiz göçmen yakalandı. 57'si yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi ve iltisaklısı olmak üzere toplam 661 aranan şahıs tespit edildi. 494'ü yabancı uyruklu ve 78'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 572 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 4 kamyonet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.