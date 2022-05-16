81 ilden gelen gençler getirdikleri toprakları cam fanusta birleştirdi

"81 İlden Gencimizi Atatürk'le Buluşturmak Üzere Anıtkabir'e Götürüyoruz Projesi” kapsamında 81 ilden Ankara'da buluşan gençler, yanlarında getirdiği toprakları cam fanusta birleştirdi.

Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı daha önce Anıtkabir'i hiç ziyaret etmemiş gençleri “81 İlden Gencimizi Atatürk'le Buluşturmak Üzere Anıtkabir'e Götürüyoruz” projesi kapsamında Ankara'da bir araya getirdi. Etkinlikte, 81 ilden gelen gençler yanlarında getirdikleri toprakları cam fanusta birleştirdi.

81 ilden gelen toprakları karıştırıp üzerine bitki dikeceklerini dile getiren Vakıf Başkanı Emel Uslu, "Vakfın çok önemli bir etkinliğini Ankara'da gerçekleştirdik. 81 ilden 81 gencimizi Anıtkabir'de Atatürk ile buluşturuyoruz. Çok heyecanlıyız. 3 4 yıldır planladığımız bir etkinlikti. Covid nedeniyle bu etkinliğimizi erteledik. Fakat 10 15 gündür hızlı bir ekip çalışması dolu bir kadro ile bu projemizi gerçekleştirdik. Bu projemizin içeriğinde 81 ilden Anıtkabir'i hiç görmemiş ve Ankara'ya hiç gelmemiş gençlerimizi Anıtkabir'e getirerek Atamızla buluşturduk. Gençleri ile de birbirleriyle buluşturduk. Anıtkabir'deki ambiyans çok farklıydı. Gençlerimizin Atamız ile buluşması muhteşem bir şeydi. Organizasyonun en önemli teması olan toprak karma etkinliğini gerçekleştirdik. Bu toprakları karıştırıp bir bitki dikeceğiz. Bu bitkiyi büyüteceğiz. Her yıl bir ağacımız bu şekilde büyüteceğiz. Umudumuz gençlerde Atatürk ilkelerine bağlı güzel gençler yetişsin diye hepimiz bugün buradayız” dedi.

Etkinlik mini bir konser ile son buldu.