83'üncü Büyük Atatürk koşusunda üzücü bir olay yaşandı

Atatürk'ün Ankara'ya ilk kez gelişinin 99'uncu yıl dönümünde, 83'üncü Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi. Koşunun sonunda üzücü bir olay yaşandı, 60 yıldır yarışmaya katılan 91 yaşındaki Erdoğan Bulda, 61'inci yarışını tamamlayamadı ve hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için ilk kez geldiği ve Dikmen Keklikpınarı sırtlarında karşılanarak milli mücadelenin fitilinin çakıldığı 27 Aralık 1919 tarihi büyük önem taşıyor. Bu sebeple 1936'dan bu zamana kadar her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklikpınarı mevkinde başlayarak, Ankara'nın tarihi tren garının önünde sona eriyor. Parkur mesafesi ile 10 bin 800 metre uzunluğunda. Yarışmanın 1936'daki ilk kazananı ise Galip Darılmaz oldu. 2018 koşusunda bu yıl kadın-erkek rekor bir katılımla bin 487 sporcu kayıt yaptırdı. Bitiş çizgisinin Ankara Tren Garı olması münasebeti ile sıkı güvenlik önlemlerinin alınması dikkatlerden kaçmadı. Bomba İmha ekiplerinin eğitimli köpekleri bitiş çizgisini didik didik taradı, gar önündeki araçları tek tek kontrol etti.

Madalya kupa para ödülü ve altın

2018 koşusunda erkeklerde kazanan Aksaray'dan 30 dakika 35 saniye ile kazanan Ramazan Baştuğ oldu. İkinciliği ise Bitlis'ten 30 dakika 58 saniye ile Saffet Elkatmış, üçüncülüğü de Kayseri'den katılan Ersin Tekal göğüsledi. Kadınlarda birinciliği İstanbul'dan 34 dakika 31 saniyeyle Elif Karabulut Dağdelen, ikinciliği de yine İstanbul'dan 35 dakika 26 saniyelik derecesi ile Remziye Temel alırken, Ankara'dan katılan ve 36 dakika 53 saniye ile bitiş çizgisine varan Nilay Ersun kazandı. Yarışmanın sonrasında ilk üçte dereceye giren sporculara, madalya, kupa, para ödülü ve 1'inci olan sporcuya yarım, diğer sporculara da çeyrek altın verildi. Ödül törenine katılanlar arasında, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintımar, Gençlik ve Spor Bakanlığından ilgili müdürler ve Büyük Atatürk Koşusunu 8'er kez kazanan Şükrü Şaban, Mehmet Yurdadön ile geçmiş yıllarda birinciliği elde eden onlarca sporcu yer aldı.

60 kez katıldı bu sefer kalbi yetmedi

Öte yandan yarışmaya 60 kez katılan ve gençler ile genç sporculara örnek olan 91 yaşındaki Erdoğan Bulda, koşuya katılmama uyarısı yapılmasına rağmen koşuya katılıp fenalaştı. Yarış esnasında ambulans ile Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Bulda, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.