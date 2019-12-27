İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

84. Büyük Ankara Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı.


Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan ve Ankara Tren Garı'nda sona eren 10.8 kilometrelik yarışta kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew ipi göğüsleyen isimler oldu.


Kadınlarda Beşiktaş Spor Kulübü'nden Semra Karaaslan 34.17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen 34.36'lık derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık da 34.48'lik derecesiyle üçüncü oldu.


Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Galew, 29.04'lük derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamlarken, Fenerbahçe Kulübü sporcusu Süleyman Bekmezci 29.11'lik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış 29.22'lik derecesiyle koşuyu üçüncü sırada bitirdi.


Dereceye girenlere, ödülleri Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.