8'inci dönem Türkiye stajları sertifika töreni

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç vatandaşlar bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkânı buldu.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi ve kamu kurum, kuruluşlarını yakından tanımaları amacıyla her yıl Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “Türkiye Stajları” programının sekizinci dönem sertifika programı gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 50 öğrenci Türkiye'nin çeşitli kurumlarında bir ay boyunca staj yaptı. Bunun yanında, düzenlenen gezi programlarıyla ülkemizin tarihi ve kültürel miraslarını da yerinde keşfetti. Düzenlenen törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren gençlere YTB'nin çalışmalarını anlattı.

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanı bulunduğunu aktaran Başkan Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ayrı önem verdiklerini belirtti. YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kurulduğunu ifade eden Eren, “YTB çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için kurulmuş bir kurum. Sizlerin dedeleri 1960'lı ve 70'li yıllarda Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere gidip oraların ekonomisine de katıda bulundular. Sizler ise bugün o ülkelerde eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir bakıma Türkiye'nin oralardaki temsilcisi olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz. Bu noktada sizlerin kendi aranızdaki ilişkileriniz ve Türkiye ile olan bağlarınız çok kıymetli” diye konuştu.

Türkiye fiziki sınırların ötesinde

Türkiye'nin fiziki sınırları ötesinde çok geniş medeniyet değerlerine sahip olduğunu dile getiren Başkan Eren, “Binlerce yıllık geçmişe dayanan tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu topluluklar var. Balkanlarda, Kafkaslarda ve diğer yerlerde soydaş ve akraba topluluklarımız var. Yemen'de örneğin Türk köyü mevcut. Afrika'da Harar Türkleri var. Moldova'da 160 bin soydaşımız yaşıyor. Kendilerini Gökoğuz Türkü olarak tanıtıyorlar. Dolayısıyla görüleceği üzere zengin medeniyet değerlerine sahibiz. Türkiye'de son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bugün dünya görmezden gelirken çeşitli nedenlerden dolayı mağdur ve mazlum duruma düşmüş milyonlara destek oluyor; dünyanın birçok noktasına yardımlar götürüyor'' diye konuştu.

Kendi aranızdaki iletişimi devam ettirin

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların yaşadıkları ülkelerde topluma aktif bir şekilde katılmaları ve Türkiye ile olan bağlarının güçlenmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Eren şunları kaydetti:

“YTB'nin asli görevlerinden biri Avrupa'da yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda gençlere yönelik programları çok önemsiyoruz. Sizler çok şanlı bir nesilsiniz. Bir defa çok iyi eğitim alıyorsunuz. İyi üniversitelerde okuyorsunuz. YTB'nin de gençlere yönelik birçok programı var. Genç Liderler, İnsan Hakları Eğitimleri, Gençlik Kampları, Gençlik Köprüleri, Gençlik Akademileri gibi gençlere yönelik birçok programı hayata geçiriyoruz. Bunların sayısını da arttıracağız. Bizim sizden ricamız ülkelerinize gittiğinizde kendi aranızdaki iletişimi devam ettirin ve Türkiye ile olan bağlarınızı koparmayın.”