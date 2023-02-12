İhlas Haber Ajansı

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8'inci Komando Tugayı Hatay'da sıcak yemek sunmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8’inci Komando Tugayının Hatay’da vatandaşlara aralıksız sıcak yemek sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8'inci Komando Tugayının Hatay'da vatandaşlara aralıksız sıcak yemek sunmaya devam ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “8'inci Komando Tugayımız Hatay'da vatandaşlarımıza aralıksız sıcak yemek sunmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki illerde, günde 50 bin kişiye sıcak yemek verebilecek kapasiteye ulaşan Bakanlığımız, bu sayıyı daha da artıracak şekilde çalışmalara devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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