İhlas Haber Ajansı

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8'inci Komando Tugayı Hatay'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8’inci Komando Tugayının Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8'inci Komando Tugayının Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırmaya devam ediyor.


MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, “Arama-tarama ve yardım faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren 8'inci Komando Tugayımız, Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarımızı da unutmayarak mamalarını ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.

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