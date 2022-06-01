9 bin 640 çiftçiye 9,5 milyon sebze fidesi dağıtıldı

Başkent tarımında verim ve kalite kadar üretimi artırmak, yerli üreticilere ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 Mayıs'ta başladığı sebze fidesi dağıtımını tamamladı. Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı destekle yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 25 ilçenin tamamında 9 bin 640 çiftçiye dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yerli üretimi artırmak ve üreticinin bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerine ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 Mayıs'ta yerli üreticilere yönelik başlattığı sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) dağıtımını tamamladı. Yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 25 ilçede 9 bin 640 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtım 28 Mayıs'ta Pursaklar ve Keçiören (Etlik) ilçesi ile sona erdi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesi dağıtan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl ise 5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini çiftçilerle buluşturdu.

Çiftçilerden sebze fidesine yoğun ilgi

Çiftçiler, sebze fidesi desteğine bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Beypazarı Fen İşleri Şantiyesi'ne akın eden çiftçiler, destekle maliyetlerinin azaldığını dile getirdiler.

İlçedeki sebze fidesi desteğinden yaralanan Etimesgut Orhun Mahallesi Muhtarı Yunus Yalçın da, baba mesleği çiftçilikle uğraştığını ve artan maliyetler nedeniyle desteklerin çok önemli olduğunu söyledi.