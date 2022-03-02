9. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 10 Mart'ta başlıyor

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, perdelerini 10 Mart'ta açıyor.

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali', 9'uncu yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin açılışı İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Bir Nefes Dede Korkut' adlı tiyatro oyunuyla 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde gerçekleşecek. Balkanlar'dan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını ağırlayacak festivalde bu yıl Türkiye'den 2, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 10 farklı oyun sahnelenecek. Festival, 24 Mart Perşembe günü sona erecek.

Balkan ülkelerinin tiyatro yapımlarının ağırlıkta olduğu ve dünyanın tanınmış tiyatro topluluklarının Türk tiyatro izleyicisiyle buluşacağı etkinlik için Arnavutluk, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya tiyatroları da Bursa'ya gelecek. Arnavutluk Aleksander Moisiu Tiyatrosu ‘Düğün'ü, Sırbistan Preşeva Abdulla Krashnica Tiyatrosu ‘Ölüm ve Kız'ı, Kuzey Makedonya Peripetija Yapım/Kuzey Makedonya Ulusal Tiyatrosu/Sarajevo Savaş Tiyatrosu SARTR ‘Dünyanın Sonu Olmaz'ı, Bosna Hersek HNK Mostar Tiyatrosu ‘Sabahtan Beri Durmadım'ı, Kosova Artpolis-Sanat ve Topluluk Merkezi ‘Totem&Tabu'yu, Bulgaristan&K. Makedonya Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu ‘Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler'i, Hırvatistan Triko Circus Tiyatrosu ‘Dulcinea'yı Unutun'u, Romanya Queen Marie Tiyatrosu ‘Tartuffe'yi ve Türkiye'den Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Keşanlı Ali Destanı'nı festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Balkan halklarının kültürlerini bir araya getiren ve artık geleneksel hale gelen bu önemli organizasyonu 9 sene önce başlattıklarını belirterek, “Festivalin şu sıralar en çok ihtiyaç duyduğumuz bölgemizdeki barışın, kardeşliğin ve sağduyunun artarak gelişmesine katkıda bulunacağına olan inancım tamdır” dedi.

Tiyatronun barışa ve kardeşliğe vurgu yapan misyonunun yanı sıra halklar arasında bir köprü görevi gördüğünü de söyleyen Kurt, Balkan ülkelerinin kardeşlik seslenişini Bursa'dan tüm dünyaya Devlet Tiyatroları aracılığıyla duyurmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Kurt, 10-24 Mart tarihleri arasında Balkanların ve Türk tiyatrosunun seçkin eserlerinin sahneleneceği Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne tüm sanatseverleri davet etti.

Bursa'nın ekonomik gelişimine koşut olarak tiyatro sanatının canlandırılması ile çağdaş tiyatronun bölge insanına sergilenmesini sağlayacak olan, toplamda 15 temsilin verileceği festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.