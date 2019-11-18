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“93 Harbi'nin Unutulmuş Muhacirleri Konferansı” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu 21 Kasım’da William Holt tarafından verilecek olan “Balkan Kaybı:93 Harbi’nin Unutulmuş Muhacirleri” konferansına ev sahipliği yapacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu 21 Kasım'da William Holt tarafından verilecek olan “Balkan Kaybı:93 Harbi'nin Unutulmuş Muhacirleri” konferansına ev sahipliği yapacak.


William Holt, konferansında Utah Üniversitesi tarafından yayımlanan “The Balkan Reconquista Turkey's Forgotten Refugee Crisis” başlıklı eserinde dikkat çektiği olayların ayrıntılarını dinleyicilerle paylaşacak. Göç, dilbilim ve kültür tarihi alanlarında gerçekleştirdiği araştırmalarını Türkçe dâhil olmak üzere 9 dilde sürdüren Holt, 19'uncu yüzyıl başlarında Balkanlar'da yükselen tansiyonun neticesinde bölgede yaşayan Müslüman ahalinin maruz kaldığı göçe zorlanma ve katliam olaylarına ışık tutan çalışmalarıyla tanınıyor.


Kurumun konferans salonunda saat 14.00'te düzenlenecek olan etkinlik, ilgili vatandaşların katılımına açık olacak.

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