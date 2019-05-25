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A Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor

A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2019 yılındaki ilk ciddi sınavını CEV Altın Avrupa Ligi’nde verecek.

A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2019 yılındaki ilk ciddi sınavını CEV Altın Avrupa Ligi'nde verecek.


A Grubu'nda Belçika, Letonya ve Slovakya ile mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, toplam 6 ayaktan oluşan CEV Avrupa Altın Ligi'nin ilk haftasında, 26 Mayıs tarihinde Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Letonya'yı konuk edecek.


Millerimizin, CEV Altın Avrupa Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:



26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas - 14.00)


29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel - TSİ 21.00)


01 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra - TSİ 20.00)


08 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya - 14.00)


12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon - 16.30)


16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga - TSİ 18.10)


21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)


A Erkek Milli Takımımızın Letonya karşılaşması kadrosu şu isimlerden oluşuyor:



Pasörler: Arslan Ekşi, Oğulcan Yatkın, Muzaffer Yönet


Smaçörler: Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, Batuhan Avcı, Efe Bayram, İzzet Ünver


Orta Oyuncular: Çağatay Durmaz, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğuzhan Karasu


Pasör Çaprazları: Metin Toy, Adis Lagumdzija


Liberolar: Burak Mert, Volkan Döne, Onurcan ÇAKIR

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