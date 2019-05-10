2019 yılında Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde TVF Başkent Voleybol Salonu'nda çalışmalarına başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk antrenmanı öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, millilere ziyarette bulundu. Antrenman öncesinde ay-yıldızlılarla bir araya gelen TVF Başkanı Üstündağ, "Öncelikle hepinize hoş geldin diyor, kampınızın en verimli şekilde geçmesini diliyorum. Önümüzde Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Federasyon olarak tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızı sizlerin başarılı olabilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Sizler Türk voleybolunun gururusunuz. Biz, bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Umuyorum ki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bizlerin göğsünü kabartacak ve gururlandıracak başarılara imza atacağınıza inanıyorum" dedi.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı geniş aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Arslan Ekşi (Halkbank), Selçuk Keskin (Galatasaray), Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Galatasaray)

Smaçörler: Burutay Subaşı (Halkbank), Baturalp Burak Güngör (İstanbul BBSK), Yasin Aydın (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Batuhan Avcı (Beşiktaş), Efe Bayram (Halkbank), Abdullah Çam (Halkbank), İzzet Ünver (Fenerbahçe)

Orta Oyuncular: Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango), Doğukan Ulu (Galatasaray), Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Bld.), Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe), Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)

Pasör Çaprazları: Metin Toy (İstanbul BBSK), Adis Lagumdzija (Arkas Spor)

Liberolar: Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Burak Mert (Arkas Spor), Volkan Döne (Ziraat Bankası), Onurcan Çakır (Galatasaray).