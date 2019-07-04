AB Başkanlığından “Diplohack” etkinliği

Etkinlik sonrasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı langırt masasında kozlarını paylaştı.

AB Başkanlığı tarafından TED Üniversitesinde “Diplohack” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Menti uygulaması üzerinden 9 sorudan oluşan interaktif bir uygulama yaptı. Uygulamaya kablosuz ağ üzerinden salonda bulunan sivil toplum temsilcileri ve diğer misafirler dahil oldu. Kaymakçı'ya AB üyelik sürecinde neler yapılması gerektiği ve Türkiye'nin AB üyeliğine bakış açısı ile ilgili sorular geldi. AB üyelik sürecinde sivil toplumla etkileşim ve iletişimin çok önemsendiğini belirten Kaymakçı, “Sivil Toplum Diyaloğu Programımız var. Bu programın alt bileşenlerinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz, onları dinliyoruz ve onların görüşlerini alıyoruz. Türkiye'nin AB üyelik politikasını bürokratlar şekillendirse de aslında bununla ilgili en önemli unsurlar sizlersiniz. Bir gün Türkiye AB'ye üye olduktan sonra da bu politikanın uygulayıcıları sizler olacaksınız. Biz bugün farklı bir etkinlik yapmayı deniyoruz. Etkinliğin adı 'Diplohack', sizi etkinlikle ilgili bilgilendirdiler. Bu etkinlik kapsamında bugünkü konumuz sivil toplum diyaloğunu nasıl sürdürebiliriz konusu. Biliyorsunuz sivil toplum diyaloğunda hem AB hem de Türkiye'nin maddi katkısı var” ifadelerini kullandı.

Konuyu tartışmak ve sivil toplumun görüşünü almanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kaymakçı, etkinlikte soruları tek tek değerlendirdi. Kaymakçı, amacının dinleyenleri cep telefonlarından alıkoymak olduğunu belirterek, “Biliyorum bir kişi başkasını en fazla 3 dakika dinliyor ve 3 dakikadan sonra dinlemiyor. Bu sayede kendimi 25 dakika dinlettim ama daha çok sizleri dinledim. Çünkü sizin sorulara verdiğiniz cevaplar benim günlük çalışmalarımı doğrudan etkiliyor ve belirliyor” diye konuştu.

“Sivil toplumun daraldığı alanlarda AB olarak bunların üstesinden gelmek istiyoruz”

Etkinlikte bir konuşma yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ise, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin genişleme projesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Tüm dünyadaki sivil toplumun alanı daralmakta. Sivil toplumun daraldığı alanlarda AB olarak bunların üstesinden gelmek istiyoruz. Tüm dünyada fayda sağlamak istiyoruz. Tabii ki yetkili makamların sivil toplumun çalışabilecekleri alanlar açarak bu durumu düzeltmesini istiyoruz. Biz sadece insan kaynaklı ve siyasi alanları desteklemiyoruz. Hayvan hakları, spor bilimleri ve insan hakları birlikte çalışıyoruz. Yetkili makamların sivil toplumun önünü açmak istediğini biliyorum. Sivil toplumu nasıl geliştirebiliriz, bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Etkinlikte buna dikkat çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonrasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı langırt masasında kozlarını paylaştı. Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum diyaloğu konusunun ele alındığı etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile çok sayıda konuk katıldı.