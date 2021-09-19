AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralılarla birlikte pedal çevirdi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bahçelievler semti Aşkabat Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Toplu taşıma aracıyla etkinlik alanına gelen Büyükelçi Meyer-Landrut, Ankaralılar ile birlikte bisiklete bindi. 7'den 70'e birçok vatandaşın buluştuğu etkinliğe Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de katıldı.

Toplu taşımanın güvenli bir ulaşım aracı olduğunu söyleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, “Emisyonların azaltılması ve hayatımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için gereklidir. Bu da bir davranış değişikliği gerektirir ve bunun için de daha fazla bisiklete binmemiz, daha fazla toplu taşımayı kullanmamız ve daha fazla yürümemiz gerekir. Bunun sonucu olarak da yol kazalarında önemli azalmalar olacaktır. Hava kirliliğinde azalma olacaktır ve daha fazla sağlıklı hayat sürmek mümkün olacaktır. Bunun sonucu olarak da yaşam şartları hepimiz için artacak ama en çok da çocuklarımız ve torunlarımız için artacak” dedi.

"İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak hepimizin katkıda bulunması gerekiyor"

Belediyelerin hava kirliliğinin azaltılması sürecine dahil olması gerektiğini de belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bu kapsamda çok çeşitli yatırımlar yapmakta olduğunu ve bu dönüşümlere katkıda bulunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Avrupa Birliği olarak sizlerle Akıllı Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde buluşuyor olmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak, küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak hepimizin katkıda bulunması gerekiyor ve hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.