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AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'den Türkiye'ye ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye’yi ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret etti.


AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Genişleme Komiseri Varhelyi'ye, Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verildi. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Varhelyi görüşmeler sonrasında Altındağ'da bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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