AB ve Türkiye ikinci 3 milyar euroluk paket için imzaları attı

Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamındaki ikinci 3 milyar euroluk paket altında 400 milyon euroluk ilk işbirliği imza protokolü, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in katılımıyla imzalandı.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in katılımıyla Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamındaki ikinci 3 milyar euroluk paket altında 400 milyon euroluk ilk işbirliği imza protokolü MEB Tevfik İleri Solunu'nda imzalandı. İmza töreninde konuşan Berger, Türkiye'deki mültecilere destek programının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, eğitimin öncelikli alanlarından bir tanesi olduğunu ifade etti. Berger, “Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gibi biz de herhangi bir neslin, özellikle Suriyeli çocukların yeni neslin kaybolmasına izin veremeyiz. Suriyeli çocukların mutlaka okula gitmesi ve eğitim alması önemli. Bunun için MEB'i gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Şu anda 600 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de son derece kaliteli bir şekilde eğitim almakta. Bu çalışmaları biz de desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hepimizin ortak amacı bu neslin kesinlikle kaybedilmemesi”

Berger, 400 milyon euroluk bir anlaşmayı bugün imzalayacaklarını, aynı zamanda 100 milyon euronun da okulların altyapısı harcamaları için ayrılacağını bildirdi. Programların eğitim altyapısına sağlamış olduğu desteğe ilaveten eğitimin yazılımını da desteklemek için düzenlendiğini kaydeden Berger, şöyle konuştu:

“Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi ve daha kaliteli bir eğitime erişebilmeleri için aynı zamanda bu konudaki yapısının desteklenmesi sağlanıyor. Sosyal bütünlüğü ve sosyal uyumu desteklemeye çalışıyoruz. Başından itibaren Suriyeli çocuklarla birlikte burada ev sahibi toplumun çocuklarının da entegre bir biçimde eğitim alması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Zaten Türkiye'deki Suriyeli mültecileri destek programının iki temel amacı var. Birincisi Suriyelileri desteklemek, aynı zamanda 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan ev sahibi toplumu da desteklemek. Bu çerçevede entegrasyonu, bütünleşmeyi de sağlayabilmek. Hepimizin ortak amacı bu neslin kesinlikle kaybedilmemesi.”

"655 bin Suriyeli çocuk şu an Türk eğitim sisteminin içerisinde"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç ise Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığının işin koordinasyonu anlamında yüklendiği görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdiğini, geçmişteki dağınıklığı koordine eden bir kurum haline geldiğini ifade ederek, “PİCTES 1'de MEB'de yaptığımız birçok proje var. PİCTES 2'de bunlara devam edeceğiz. Daha eğitim odaklı olarak devam edeceğiz. 655 bin Suriyeli çocuk şu an Türk eğitim sisteminin içerisinde. Yaklaşık yüzde 62'ye tekabül ediyor. Bizim amacımız bunu mümkün olduğu kadar yüzde 100'lere doğru taşımak. Buna gayret edeceğiz. İlköğretim çağındaki çocukların Suriyeli çocukların yüzde 91'i şu an okula erişmiş durumda. Bu güzel bir rakam. Fakat okul öncesi, ortaokul ve lisede aşağıya doğru rakam iniyor. Bu okul öncesini yukarıya çekmemiz çok önemli. Çünkü entegrasyon ve dil öğrenimi açısından en önemli yaşlar 4-5 yaşlar. Bu yaşlarda Suriyeli çocuklarımızı eğitim sistemimize çekersek dil problemleri kalmıyor. Okul başarıları yükseliyor ve arkadaş edinip topluma entegrasyonları kuvvetlenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Lisede Suriyeli çocukların devamının yüzde 25'lere düştüğünü söyleyen Denemeç, şunları kaydetti:

“Bunun iki nedeni var. Birincisi Suriye'de lise eğitiminin zorunlu olmaması ama ondan daha önemlisi bu yaşa gelen çocukların aile bütçelerine katkı anlamında okulu terk etmeleri. Bunu önleme anlamında PİCTES 2'de bu konuyu teşvik edici tedbirler aldık. Bunlardan biri bu çocukları meslek liselerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü meslek liselerinde bina yapma ihtiyacımız yok, belirli bir kapasitemiz var. Meslek liselerinde biz Türk çocuklarına belirli bir yardımı devlet olarak yapıyoruz. Çocukların sokakta çalışmasına gerek kalmadan eğitimlerine meslek okullarında devam ettirerek aile bütçelerine de katkı sağlamaları hedefleniyor. Ama bundan daha önemlisi bu çocuklar meslek liselerini bitirdikleri zaman iş sahibi insan olabilme becerisine sahip olacaklar. Böylece gelen paraları en optimum, en verimli şekilde eğitime yönlendirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde kurumsal anlamda hem Türkiye hem AB kurumlarının edindiği tecrübelerin bileşkesiyle çok daha verimli ve iyi bir iş çıkartacağımıza inanıyorum. Sadece eğitimde değil, diğer sektörlerde de daha başarılı işler yapacağız. Anlaşmaları yaklaşık 3 hafta önce Brüksel'de belirli bir seviyeye getirdik. Burada da son hali verildi.”

3 akademik yılı kapsayacak

Konuşmaların ardından Berge ve Denemeç, proje için imzaları attı. PİCTES 2 projesi, 300 milyon euro ile desteklenen projenin devamı niteliği taşıyor. Yeni proje 400 milyon euro değerinde olacak ve 3 akademik yılı kapsayacak. Projeyle binlerce Suriyeli çocuğun eğitime ulaşma imkanı sağlanacak.