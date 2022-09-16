ABB Başkanı Mansur Yavaş Ostim sanayicileriyle buluştu

Yavaş, “Buradaki ekonomi ve sanayi ne kadar güçlü olursa, Ankara'nın ve ülkemizin kalkınmasına o kadar katkısı olur” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 150 temsilcinin katıldığı Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin (Ostim) ev sahipliğinde OSTİM Kooperatifleri ve Kümelenmeleri Yönetim Kurulları, OSTİM Teknik Üniversitesi temsilcileri ve çok sayıda sanayici iş insanları ile bir araya geldi.

“Birinci önceliğimiz insan sağlığı”

Başkan Yavaş, seçim döneminde gezdikleri yerleri tekrar gezdiklerini belirterek, “Yerinde görüp, yerinde dinlediğiniz zaman sorunları belirlemeniz daha kolay oluyor. Alacağımız kararları alırken anket yapıyoruz. En önemli iddia edeceğim şeylerden bir konu ise hiçbir zaman ilçede, beldede veya bir toplulukta insanların verdiği oya göre veya başka bir özelliğine göre ayırma gibi bir durumumuz yok. Birinci önceliğimiz insan sağlığı ve belediyemizin yapması gereken acil şeylerdir” diye konuştu.

“Ekonomi ve sanayi güçlü olursa ülke kalkınmasına katkısı olur”

Katılımcılık, şeffaflık ve ortak akılla belediyeyi yöneteceklerini ifade eden Yavaş, “Kırsal kalkınma konusunda da çalışmalarımız var. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunduk. 3 buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 33 bin çiftçi ile direkt ilişki kurduk ve 4 buçuk milyara yakın gelir elde etmelerini sağladık. Organize sanayi bölgeleriyle bizden önce de protokol yapılmıştı. Biz de protokol yaptık. Bütün organize sanayi bölgelerinin asfaltlarına katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 14 milyon 596 bin asfalt yama çalışması yapılmış. 57 bin ton asfalt çalışması 50 milyon TL civarında. Toplam 74 bin ton Ostim'e asfalt sermişiz. Eğer buradaki ekonomi ve sanayi ne kadar güçlü olursa Ankara'nın kalkınmasına ve bu ülkenin kalkınmasına o kadar katkısı olur” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir belediyesinin ilgisiyle sorunları çözebiliriz”

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Mansur Başkan'ımız sorunları, dertleri ve ihtiyaçları kendi yerinde dinlemek için buradalar. Büyükşehir Belediyesinin ilgisi ve sanayiye gösterdiği bu yakınlıkla sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Bugün burada bize bu fırsatı tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.