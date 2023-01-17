ABB Başkanı Yavaş: “Ulus ve Kızılay'ı tekrar ayağa kaldıracağız”

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında esnafla sohbet eden Yavaş, “Kentimizin en önemli merkezi olan Ulus ve Kızılay'ı tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay İzmir Caddesi esnafını, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte ziyaret etti.

“Ulus ve kızılay'ı tekrar ayağa kaldıracağız”

Bölge esnafına, Kızılay İzmir Caddesi ve çevresini canlandıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Mansur Yavaş, “Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında program yaptık. Bir etkinlik vesilesiyle insanları Kızılay'a toplayacak bir sürü etkinlik yapılabilir. Sizlerle beraber kararlaştıralım, esnafı daha geniş toplayalım. Kentimizin en önemli merkezi olan Ulus ve Kızılay'ı tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

İzmir Caddesi için yapılacak projeler hakkında sunum yapıldı

Kahvaltı programının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de Ankara Yeni Sahne'de “İzmir 1 ve İzmir 2 Caddeleri Kentsel Tasarım Projesi” konulu sunumu yaparak bölge esnafına bilgi verdi. Sunumun ardından bölge halkı ve esnafının yoğun ilgisiyle karşılan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.