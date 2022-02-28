ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için akıllı kavşakların sayısını arttırıyor.

Ankara trafiğini rahatlatarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayan projeleri başkentlilerle buluşturan ABB, özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğunun olduğu anayolları Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatıyor. Trafik yoğunluğunun arttığı noktalara nefes aldıran sistem; anayol, yan yol ve sola dönüşlere yerleştirilen loop dedektör ve yaya butonları aracılığıyla çalışıyor. Sistem ayrıca kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisini alarak trafik ışıklarının sürelerini anlık olarak belirliyor.

Kent genelinde sayısını artırdıkları Akıllı Kavşak Sisteminin trafik düzenine büyük katkı sağlayarak trafiği rahatlattığını belirten Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Mehmet Karabayır, şu bilgileri paylaştı:

“Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü olarak başkentimizi Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatmaya devam ediyoruz. 2019 yılı itibarıyla çalışmalarımıza hız vererek kavşak sayımızı 142 adede çıkarttık. Bu kavşakların en büyük avantajı trafik ışıklarının sürelerini en verimli şekilde dağıtması. Kırmızı ışıkta bekleme sürelerini en aza indiren sistemimiz trafiğe büyük katkı sağlıyor. Bizler bu sistemi kendi teknik personelimizle ve altyapımızı kullanarak kuruyoruz. Bu sayede yüzde 80 oranında tasarruf sağlıyoruz. Şu anda Ankara genelinde kavşaklar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.”

Trafik ışıklarının süresi yoğunluğa göre değişiyor

Akıllı Kavşak Sistemi sürücülerin kırmızı ışıkta bekleme sürelerini minimum seviyeye çekerek ve zaman kaybının önüne geçirerek sürücülere avantaj sağlıyor. Sistem pik saatlerde trafik sürelerini en verimli şekilde dağıtırken, yoğunluğun olmadığı saatlerde ise kırmızı ışıkta bekleme sürelerini kısaltıyor. Mevcut sistemlerde süreler sabit olarak verildiği için araçların bulunmadığı yollarda yeşil ışık yanarken bu sistem sayesinde araç olmayan veya araçların az olduğu yönlerden kazanılan süreler sayesinde kırmızı ışıkta bekleme süreleri en aza iniyor. Bu kapsamda Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi-Süleymaniye Caddesi- Şehit Tezcan Özdemir Caddesi kesişimi, Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi -Selimiye Caddesi-Köroğlu Caddesi kesişimi, Keçiören ilçesi Seval Caddesi-Nevşehir Caddesi kesişiminde de akıllı kavşak çalışması yapılması için planlama yapılıyor.