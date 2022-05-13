ABB Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği'ne katıldı

Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “12-13 Mayıs Bahar Şenliği”ne katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 5 Beyazı ile sıfır atık projelerini tanıttı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip olan Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent'in 5 Beyazı) açtığı stantla tanıttı.

Hedef Başkent'i tanıtmak

Sıfır atık projesi çerçevesinde Belediye iştiraklerinden olan BELKA AŞ ve BelPLAS da kendi bünyesinde ürettiği çim ve hal atıkları kompostu, pelet ve organik gübreyi açtığı stant ile sergiledi. ABB'nin açtığı stantları tek tek gezen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, “Ankara'nın beş beyazını örneklerini öğrencilerimize ve akademik kadromuzla birlikte ziyaret ettik. Ankara'nın keçisi tiftik yönüyle son derece önemli. Angora bugün Ankara'da kökeni olan bir ürün. Bunun yanı sıra kedi, güvercin ve diğer hayvanlarımızla hem çocuklarımızın hem de Ankara'nın bu yönünün de tüm Türkiye'ye tanıtılması gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesinin özellikle atıkların değerlendirilmesi ve sıfır atık projesi çerçevesindeki yaptığı çalışmalar son derece anlamlı” dedi.

“Hep birlikte öğrencilere ve ziyaretçilere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz”

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da Başkent'in tanıtımına katkı sağlayacak projelere öncelik verdiklerini belirterek, “Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği çerçevesinde biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak stantlarımızı açtık. Bu çerçevede Ankara'nın 5 Beyazı'nı getirdik ve öğrencilerimize tanıtıyoruz. BELKA AŞ ve BelPLAS kendi ürünlerini burada tanıtmayı amaçlıyor. Mesela buzda kaymayı önleyen çözeltiyi, ürettiği gübreyi, yaptığı atık ürünlerden ürettiği ürünleri burada sergiliyor. Hep birlikte öğrencilere ve ziyaretçilere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan Başkent Üniversitesi Araştırmalar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) “Çöpe atılmak için yetiştirilmiş” adlı sergisini de gezerek bilgi aldı.