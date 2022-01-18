ABB Başkentli çocukları geleceğe hazırlıyor: Ücretsiz İngilizce eğitimi başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Aile Yaşam Merkezlerinde şubat ayından itibaren çocuklar ücretsiz İngilizce edinimine başlayacak. Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Yavaş, “Dil bilmemenin eksikliğini her zaman hissettik ama sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘öğrenci dostu' uygulamalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Başkentli öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek.

Daha önce 918 mahallede uzaktan eğitim gören çocuklara yönelik ücretsiz internet hizmetinden su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasına, indirimli öğrenci abonman kartından barınma sorunun çözümüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli öğrencilere ücretsiz yabancı dil eğitim desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 7-17 yaş aralığındaki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri'nde (AYM) farklı metotlarla İngilizce öğrenecek.

“Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız”

Başkent'te okuyan çocukların dünyaya açılmasını sağlayacak “Sen de konuşabilirsin” sloganıyla hayata geçirilecek projenin protokol imza törenine katılan Yavaş, çocuklara yabancı dil eğitiminin önemini şu sözlerle anlattı:

“Sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız. İnşallah şimdiden öğreneceğiniz İngilizceyi zaman içerisinde geliştirerek bundan sonraki hayatınızda kullanabileceksiniz. Sizlerle beraber Kesikköprü Barajı'na gittiğimiz zaman orada 15 gün konaklamalı kalıp sürekli İngilizce konuşmak kaydıyla ailelerinizin yanına döndüğünüz zaman sizler de artık meramınızı anlatacak düzeyde İngilizce konuşacak duruma geleceksiniz.”

SEYEV'in 10'uncu yılını doldurduğuna vurgu yapan Vakıf Başkanı Seda Yekeler de farklı metotlarla İngilizce dil edinimi sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Türkçeyi bildiğimizde bugün sadece 84 milyonu anlayabiliyoruz ama eğer dünyanın konuştuğu İngilizceyi konuşur ve anlarsanız sadece 84 milyonu değil bütün dünyayı anlayabiliyorsunuz. Türkiye'nin her köşesinde kurduğumuz dil laboratuvarlarında çocuklarımızı İngilizce konuşturduk. Sevgili başkanımızın vizyoner düşüncesiyle, eğitime verdiği önemle, yüzü daima ışığa dönük nesiller yetiştirebilmenin temel şartlarından biri olan dil bilmenin önemini vurgulamasıyla bu projeyi başlattık.”

Dersler şubat ayında başlayacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, dil eğitiminden yararlanmak isteyen çocukların başvurularını 24 Ocak 2022 tarihinden itibaren yarıyıl tatili sonuna kadar almaya devam edecek.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak ve 3 ay sürecek İngilizce edinimi için Büyükşehir Belediyesi uzman eğitmenleri ve SEYEV gönüllüleri tarafından verilecek dersler hafta sonları (cumartesi-pazar) düzenlenecek. Mayıs ayında sona erecek yabancı dil eğitiminin ardından projenin ikinci etabı ise konaklamalı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler yaz tatilinde Kesikköprü Dinlenme Tesisi'nde düzenlenecek 15 günlük konaklamalı kamplara katılarak hem dil öğrenebilecek hem de boş zamanlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

Başkentli çocuklara gönüllü olarak İngilizce dersi verecek olan eğitmenler ise eğitim tekniği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitmenlerden Furkan Özdemir: “İngilizce dünyada geçerli evrensel bir dil. Onların kültürünü öğrenmek ve kariyer planlamasında İngilizce öğrenmenin çok önemli bir yeri var.”

Eğitmenlerden Can Dinlenç: “İlk önce çocuklara İngilizce öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Onlara İngilizcenin bir kapı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Onlara İngilizceyle açılabilecek kapıları anlatıyoruz. Proje dahilinde İngilizceyi yaşam tarzı olarak öğrencilere benimsetiyoruz.”

Eğitmenlerden Mısra Nida Uzun: “Yek eğitim metoduyla çocuklara gönüllü olarak İngilizce eğitim veriyoruz. Umarım bunlar çocuklar için çok güzel bir adım olur.”