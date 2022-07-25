ABB başkentlileri tarihi yolculuğa çıkarıyor: ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri' başladı

ABB'nin turizmi canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “Ankara Miras Şantiye Gezileri”nin ilkine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Restorasyon çalışmaları devam eden Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi'ndeki şantiyelere düzenlenen ücretsiz gezi programına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilerin ziyaretine açtı.

“Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasının ilkine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ücretsiz düzenlenen gezide Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyelerini yerinde gezerek bilgi aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni uygulamayı, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz. ‘Ankara Miras Şantiye Gezilerimize' katılan vatandaşlarımız Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi restorasyon çalışmalarımızı uzman rehberler eşliğinde yerinde inceliyor” sözleriyle duyurdu.

“Arkeolojik çalışmaları daha görünür ve bilinir hale getirmeyi hedefliyoruz”

‘Ankara Miras Şantiye Gezileri' uygulaması ile kentin tarihi ve kültürel miras bilincini artırmayı ve bütün bu arkeolojik çalışmaların Başkentliler tarafından daha görünür ve bilinir hale getirmeyi istediklerini belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara'daki var olan tarihi ve kültürel arkeolojik varlıkların restore çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün bu arkeolojik çalışmaları daha görünür ve bilinir hale getirmeyi hedefliyoruz. Projeyle Başkent turizmine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz. Ankara tarihte büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Kurumsal sayfamızda gezi duyurusunu yaptık. Gezi esnasında Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi içerisindeki tarihi ve Osmanlı yapılarının restorasyon çalışmalarını gezdiriyoruz. Uzman arkadaşlar gezi esnasında bilgilendirme yapıyor. Hem gezerek hem de eğlendirerek Ankara'nın tarihini anlatmış ve tanıtmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkentlileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; 30 Temmuz, 13 ve 20 Ağustos 2022 tarihlerinde de Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'ta saat 11.00-12.00 saatleri arasında Ankara Kalesi'ne ise 13.00-14.00 saatleri arasında şantiye gezisi düzenleyecek.