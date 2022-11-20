ABB ekiplerinden mazgal tıkanmasına karşı yaprak temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla Başkentliler için daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyor. Çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren ABB ekipleri, bir yandan cadde ve bulvarlara dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması için süpürürken, diğer yandan da dökülen yapraklar nedeniyle dolan mazgallarda temizlik yapıyor.

2 ayda 30 bin mazgal ve rögar temizlendi

Sonbahar aylarının gelmesinin ardından mazgal ve yaprak temizliği çalışmalarını hızlandıran ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 150 personel, 45 vidanjör ile tazyikli ve kombine araçlardan oluşan ekibin yanı sıra yapılan temizlik ihalesi çerçevesinde 18 personel, 12 kombine tanker araçları ile 7 gün 24 saat esasıyla 25 ilçede çalışmalar rutin olarak devam ediyor. Yılda ortalama 150 binin üzerinde mazgal ve rögarda temizlik yapan ASKİ ekipleri, sonbaharın gelmesinin ardından yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkınların önüne geçilebilmesi için son 2 ayda 30 bin mazgal ve rögarı temizledi.

Günlük 12 kamyon yaprak toplanıyor

Temizlik ekipleri, günlük ortalama 2 bin 750 noktada 815 personel ve 246 araç ile su baskını olabilecek mahalleler ve kritik noktalar öncelikli olmak üzere mazgalların üzerinde biriken yaprakları temizliyor. Çalışmalarda sadece süpürme araçları ile günlük ortalama 12 kamyon yaprak toplanıyor. Ekipler ayrıca vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi, kayganlaşan yapraklar nedeniyle zorlanmaması amacıyla da kaldırımlarda yaprak temizliği yapıyor.