ABB FOMGET'in yeni sezon parolası: Şampiyonluk

Futbolda Kadınlar Süper Ligi'nin Başkentteki tek temsilcisi olan ABB Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü (FOMGET) Kadın Futbol Takımı, bünyesine kattığı yerli ve yabancı transferlerle yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. Ankaralılara çağrıda bulunan FOMGET'in başarılı futbolcuları, "Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Türkiye'ye duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yenikent Osmanlı Stadı'nda gerçekleştirilen çift kale maç ve şut çalışmaları ile antrenmanlarını sürdüren, Kadınlar Süper Ligi'nin Başkentteki tek temsilci ABB FOMGET, bünyesine kattığı yerli ve yabancı transferlerle 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor.

"Tek hedef şampiyonluk"

16 Ekim 2022'de başlayacak yeni sezona çok disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını belirten FOMGET Kadın Futbol Takımı Genel Koordinatörü Doğan Kaya, "Yeni sezon hazırlıklarımız büyük bir hırsla devam ediyor. Kadınlar Süper Ligi'nde Ankara'nın tek temsilcisi biziz. Ankara'mızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanmak istiyoruz” diye konuşurken, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirten Sportif Direktör Siyaset Asgarov, "Sezon hazırlıkları çok iyi gidiyor. Sezona iyi başlamak istiyoruz ve şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

FOMGET'ten taraftarlara çağrı

FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcuları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şampiyonluk yolunda taraftarların desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı Damla Köse, "Sezon hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene Ankara'ya getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.