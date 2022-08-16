ABB Jandarma, PMYO ve ASEM sınavları için ücretsiz kurs desteğine başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği için hayata geçirdiği projelerden biri olan ücretsiz kurslar çerçevesinde Jandarma, PMYO, ASEM alanlarında sınava girecek tüm öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.

Kurslardan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ABB'nin internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce başlattığı ve yoğun ilgi gören Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık parkur kurslarından sonra bu kez de Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında da hazırlık parkur kursuları vermeye başlıyor.

Kurslar 5 Eylül'de başlıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü ücretsiz sınav hazırlık kurslarına 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ABB'nin internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapılabilecek.

Bu yıl üçüncü kez verilecek ücretsiz hazırlık kursları; 5 Eylül 2022 tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ile Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde başlayacak.