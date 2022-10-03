ABB köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım ekipleri, köy meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde, cami ile mezarlık içi ve yollarında, köy konaklarının avlularına kilitli parke taşı döşemek için yoğun mesai harcıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kırsal mahallelerini hak ettiği değere kavuşturmak için tüm birimleriyle yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, her gün 5 ekip ile köy meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde cami ile mezarlık içi ve yollarında, köy konaklarının avlularında mahallelerin fiziki yapısına uygun kilitli parke taşlarıyla yol yapıyor.

ABB'den köylere estetik dokunuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, köy içi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı ilçelerinde sürdürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış ya da yenileme ihtiyacı olan malzemeler kaldırılarak yerlerine kilitli parke taşı döşeniyor.

Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım ekipleri 2019-2022 tarihleri arasında mahalle statüsüne alınan 212 köyde 773 bin 35 metrekare tretuvar, 95 bin 702 metre bordür çalışması yaptı.

Amaçlarının Ankara'nın tüm mahallelerine ulaşmak olduğunu söyleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürü Mithat Ormanlı, “Hem merkezde hem de çevre ilçelerde köylerin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza başladık. Özellikle köylerin ortak kullanım alanlarına uygun çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Hedefimiz en kısa zamanda ulaşmadık köy bırakmayarak vatandaşlarımızı çamurdan ve diğer zor koşullardan kurtarmak” dedi.

Mahalle sakinlerinden büyükşehire teşekkür

Yıllardır mahallelerinin ihmal edildiğini dile getiren Başkentliler yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kızılcahamam Bağören Mahalle Muhtarı Yasin Ersoy, "Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla dilekçe yazdık ve onlarda ilgili birimlere ulaştırmışlar. Arkadaşlar geldi ölçümlerini yaptılar sağ olsunlar. Bir hafta 15 gün içinde de işlemi tamamladılar, teşekkür ederiz. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Belediye başkanımıza, daire başkanlarımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Emine Karagözlü ise, "Yapılan çalışmadan çok memnun kaldık. Taşları buraya yollayanlardan Allah razı olsun. Bu yollar yokken her yer çamurdu. Ben yaşlıyım, yürüyemiyordum. Şimdi çok daha iyi oldu" diye konuştu.

Çamlıdere Sarıkavak Mahalle Muhtarı Osman Ertürk ise, "Belediyeye dilekçe verdik. Başkanımız da geldi mahallemize asfalt ve kaldırım sözü verdi. Şu anda bu söz yerine getirildi. Hizmetten çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. Beypazarı Kırbaşı Mahalle Muhtarı Osman Yurdakul da, "Üç buçuk ay önce kilitli parke taşı döşenmesi için talepte bulunduk. Köyümüz için elinden geleni yapan başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ayaş Başbereket Mahalle Muhtarı Numan Çimeci de, "Sezon açılır açılmaz ilk bizim köyde çalışmalar başladı. Yaklaşık 3 bin metrekareye yakın taş döşendi. Bir sıkıntımız yok. Asfalt talebinde bulunmuştuk oda yapıldı. Büyükşehir Belediyemizden çok memnunuz, çok teşekkür ederiz" dedi.