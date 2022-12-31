ABB TV yeni sezonda da renkli içeriklerle başkentlilerle buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet tabanlı yayın organı ABB TV, yeni yayın dönemine başlıyor.

Bu sezonda da kent gündemine dair Başkentlileri yakından ilgilendiren birçok konu hakkında bilgi veren güncel yayınlarla birlikte eğitim, kültür-sanat, spor, sağlık, yaşam ve eğlence gibi farklı kategorilerde pek çok zengin içerik izleyicilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından canlı yayınladığı ihaleler, Meclis toplantıları ve faaliyetler ile yayıncılık anlayışına yeni bir soluk getiren ABB TV, yeni yayın döneminde de zengin içeriği, ünlü konukları ve gündem belirleyen programlarıyla Başkentlilerle buluşuyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan programların yanı sıra ABB'ye ait spor kulüplerinin karşılaşmaları ile etkinlik ve konserlerin canlı yayınlandığı ABB TV, yeni sezona “merhaba” demeye hazırlanıyor.

ABB TV başkente ayna tutuyor

Ankara odaklı ilk televizyon kanalı olan ABB TV'de yine dopdolu programlar ve sürpriz konukların yer alacağını vurgulayan ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın, “Kurulduğu günden bu yana kent yayıncılığı alanında öncü çalışmalara imza atan ABB TV; yeni yayın döneminde de Başkente ayna tutmaya devam ediyor. Bir yandan Ankara'nın gündemini belirleyen konuları ve değerlerine sahip çıkan tematik programları izleyicisiyle buluştururken, diğer yandan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği canlı yayınlanan ihaleler ve meclis birleşimlerini de anında takip etme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda özel gün kutlamalarındaki coşkuyu da canlı olarak ekranlara taşıyor. 2023 yılında da Ankara odaklı özgün yayınları ABB TV aracılığıyla izleyicilerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Yurdakul Özbaş ise, ABB TV'nin yeni sezonda teknik imkanlarının artırıldığını belirterek, “Yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteren ABB TV, yeni yayın döneminde de önemli içeriklerle Başkentlin nabzını tutmaya devam edecek” dedi.

Vatandaşlar ABB TV'yi ‘Başkent Mobil' uygulamasının yanı sıra belediyenin internet adresi üzerinden izleyebiliyor.