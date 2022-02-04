ABB ve Gazi Üniversitesi'nden Ürün Tasarımı Çalıştayı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Başkent'te ilk kez “Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı” düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Başkent'te ilk kez “Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı” düzenlenecek. 6-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek çalıştay, 13 üniversiteden endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerini bir araya getirecek. Yeni fikirlerin ve tasarım modellerinin ele alınacağı çalıştayda, Başkent'e özgü ürün kimliğinin öne çıkarılması ve tasarlanması da masaya yatırılacak.

Başkent ‘ortak akıl' ile tasarlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i ‘ortak akıl' ve ‘etkin diyalog' anlayışıyla dünya başkentleri ile yarışır bir kent haline getirmek için kolları sıvadı. Meslek profesyonelleri ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi ilk kez ev sahipliği yapacağı ürün tasarımı çalıştayında, Ankara'ya özgü ürün ve donatıların tasarlaması konusunda da fikir alış verişinde bulunacak. Proje geliştirme ve sunumlarla israfın önüne geçen ve doğru kullanım hedefiyle gelecek tasarım modellerinin masaya yatırılacağı çalıştayda; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi de temsilcileriyle yer alacak.

Ürün tasarımlarına profesyonel eli değecek

Bir hafta boyunca 10.30-22.00 saatleri arasında düzenlenecek ‘Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı'nda ayrıca Ankara'ya daha estetik bir görünüm kazandırmak ve doğru malzeme ile uzun ömürlü ürünlerin tasarlanması konusunda profesyonel tasarımcılar başta olmak üzere genç tasarımcıların da görüşü alınacak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katkılarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda; kent genelinde zemin kaplamasından kent mobilyasına, aydınlatma elemanlarından işaret bilgi ve levhalarına, süs havuzlarından çeşmelere, otobüs duraklarından büfelere kadar birçok ürünün Ankara'ya uygun olarak tasarlanması, kente özgün bir kimliğin kazandırılması amaçlanıyor.