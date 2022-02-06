ABB'den 100. Yıl Çarşısı'nın kaderini belirleyecek fikir yarışması

Yıl ve Yakın Çevresi Fikir Projesi” için ulusal yarışmaya çıkıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 15 Şubat Salı gününden itibaren başvuru sürecini başlatacağı yarışmayla Ulus'ta bulunan 100. Yıl Çarşısı ve çevresinin yenilenmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

Kent tarihine ve değerlerine sahip çıkan projelere öncelik veren Ankara Büyükşehir Belediyesi yarışma kültürünü geliştirmek amacıyla şimdi de Başkent'in tarihi merkezi Ulus'ta inşa edilecek 100. Yıl Çarşısı ve yakın çevresi için fikir projesi yarışması düzenliyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ulusal çaptaki “100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi” yarışmasıyla son yıllarda bakımsız ve terk edilmiş olan bölgenin yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Yarışmacıların hazırladıkları projeleri en geç 10 Mayıs 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular 10 Şubat'ta başlıyor

100. Yıl Çarşısı'nın mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması, alanın özgünlüğü ile sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması, kentte yaşayanlar tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hâle gelmesinin amaçlandığı yarışma için 15 Şubat 2022 tarihinde ilana çıkılıyor.

Ödüllü yarışma

Jüri değerlendirmeleri 14 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak yarışmada; 3 adet eşdeğer ödüle 100 bin, 5 adet eşdeğer mansiyon ödülüne ise 50 bin TL para ödülü verilecek.

Serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıyla “kültür varlıkları” tanımına giren modern mimarlık mirası örnekleri arasında yer alan Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 100. Yıl Çarşısı ve yakın çevresinde yapılacak değişiklik kamuoyuna sunulacak.

Başkent'e yakışır ve yenilikçi önerilere sahip, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştirmiş fikirlerin ortaya çıkmasının hedeflendiği yarışmayla ayrıca güzel sanatların teşviki, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, tarihsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve sürdürülmesi, etik değerlerin yerleşmesi ile ilgili meslek disiplinlerinin ve yan disiplinlerin gelişmesi amaçlanıyor.