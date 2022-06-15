ABB'den YKS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkânı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 18-19 Haziran'da EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve teleferik hizmetlerini kullanan öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerinden ücret almayacak.

ABB, Başkent'te eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak öğrenci dostu uygulamalarını sürdürürken, EGO Genel Müdürlüğü bu yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran'da yapılacak YKS için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

EGO Otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergahta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

ASKİ ve Zabıta Daire Başkanlığı da sınav günü için önlemlerini aldı

EGO Genel Müdürlüğü, EGO CEP'te uygulaması ve ‘ego.gov.tr' adresi üzerinden de adaylara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti duyurusu yaparken, sınav günü ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde su kesintisi uygulamasına gitmeyerek, altyapı ve imalat çalışmalarını da sınav saatleri süresince gürültü yaratmamak amacıyla durduracak.

Sınav tarihlerinde gün boyu çeşitli önlemler alacak olan ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise sınav merkezlerinde sahada görev yapacak. Sınav merkezleri çevresinde öğrencileri rahatsız edebilecek inşaat, araç, müzik gibi gürültü önleyici tedbirler alınacak ve sınav merkezlerine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için araçlı ekip Başkent 153 üzerinden gelecek başvurulara cevap vermek için hazır bulundurulacak. Şehir dışından Ankara'ya gelip sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için de AŞTİ'de zabıta ekipleri araçlı şekilde hazır bekleyecek. Sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan engelli bireyler için engelli nakil aracı bulundurulacak ve sınav merkezlerinin girişinde öğrenciler ve refakatçilerin olabilecek su gibi muhtemel acil ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere sınav süresince araçlı zabıta ekibi bulundurulacak.