ABB'nin afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşları çerçevesinde afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. AFAD ile iş birliğini sürdüren ABB ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinin verdiği eğitime, Anadolu Konfederasyonu'na bağlı Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Federasyonu, Çorum Hitit Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ve Erzurumlular Dayanışma Federasyonu üyeleri de katıldı.

“Eğitimlerimizi en yüksek seviyeye getireceğiz”

ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, afetlere yönelik farkındalık ve ilk yardım eğitimlerini Başkent'te en üst seviyeye çıkaracaklarını belirterek, “Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini uluslararası afet farkındalık yılında başlattığımız birinci adımla yine aynı planla aynı hızla aynı heyecanla devam ettiriyoruz. Biz her yıl Türkiye'nin afetler riskine karşı, ülkemizin dört bir yanındaki afetlere yardımcı olacak bir kadroyu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlamak hedefindeydik. Bu hedef çerçevesindeki yeni eğitimlerimizi Anadolu Konfederasyonu üyelerine de vererek tamamladık. Önümüzdeki aylarda yeni sosyal kitlelere, yeni gruplarla, yeni STK'lerle iş birliği yaparak eğitimlerimizi en yüksek seviyeye getireceğiz. Hedefimiz binlerce kişilik bir gönüllü ordusunun AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki beklenmedik ama aslında bildiğimiz doğa olayı olup; afete dönüşen süreçlerde Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanında olacak bir gönüllü ordusunun ekipmanlarıyla, bilgisiyle, tecrübesiyle, görgüsüyle aralarındaki iş birliği ve koordinasyon eksikliklerini gidererek sahada olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.