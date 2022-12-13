ABB'nin hayvan besleme eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkentte hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan besleme eğitimlerinin 10'uncusunu Akyurt ilçesinin Elecik Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Eğitimde; Veteriner Serdar Sızmaz süt üreticilerine buzağı bakım ve beslemelerindeki püf noktalarından buzağı kayıplarını en aza indirme yöntemlerine kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kırsal kalkınmayı destekleyecek ve hayvancılık yapmayı teşvik edecek projelere öncelik vermeyi sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkentte hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan besleme eğitimlerinin 10'uncusunu Akyurt ilçesinin Elecik Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Amaç: Hayvan üreticilerinin bilinçlendirilmesi

Büyükşehir Belediyesi sağladığı eğitim desteği ile Ankara'nın hem kırsal hem de merkez mahallelerindeki yetiştiricilere hayvan besleme yöntemlerini anlatarak bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Yerli üreticilere buzağı bakım ve beslemelerindeki püf noktalarından buzağı kayıplarını en aza indirmeye kadar pek çok konuda bilgi verdiklerini belirten Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan özellikle büyükbaş yetiştiriciliği yapan işletmelerimize yönelik hayvan besleme eğitimi düzenliyoruz biz burada eğitimlerimizle bilinç düzeyini artırmak, hayvan beslemeye bakış açısını değiştirmek bununla birlikte bir litre sütü ve bir kilo eti nasıl daha ucuza mal edebiliriz verimi nasıl artırabiliriz bunun püf noktalarını vermeye çalışıyoruz.”

“ABB yerli üreticinin yanında olmaya devam edecek”

Başkente hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı sürdüreceklerini ifade eden ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Veterineri Nadide Yıldırım şunları söyledi:

“Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak hayvan besleme eğitimlerinin onuncusunu düzenliyoruz. Eğitimlerimizde bugüne kadar 233 yetiştiricimize ulaştık. Ankara'nın her mahallesinde yapmayı planladığımız eğitimlerle hayvan beslemede bilincin, verimin artırılmasını ve de hayvancılığın geliştirilmesini amaçlıyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitimlerle üreticilerin bilinçlendiğini dile getiren Elecik Mahallesi Muhtarı Hasan İnal ise “Mahallemizdeki yerli üreticiler hayvan beslemede eksik bilgiye sahipti. Bu eğitimlerle bilinçlendiler emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.