ABB'nin LGS ve YKS deneme sınavlarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu' uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Batıkent Final Okulları ile iş birliği yapan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adaylar için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor. AYM'ler ile Çocuk Kulüpleri'nde ilki LGS için düzenlenen deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ise YKS için deneme sınavı yapılacak.

LGS'den sonra YKS deneme sınavı yapılacak

Hafta sonunda ilk olarak LGS için gerçekleştirilen deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri (AYM) ile Çocuk Kulüpleri'nde düzenlenen ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve heyecanını kontrol etmesini sağlamayı ve bilgilerini tazelemeyi amaçladıklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Nazım Yıldız, “Toplamda 20 merkezde büyük bir katılımla deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sınavda yaşayacakları durumu prova etmelerine vesile olmak istiyoruz. 21-22 Mayıs'ta da YKS deneme sınavı devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS deneme sınavlarına girip her iki gruptan ilk üçe girenlere; scooter, powerboard ve tablet hediye edecek.