ABB'nin nohut tohumu desteği tamamlandı: Tohumlar 125 bin dekarlık tarım arazisiyle buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent tarımında verim ve kaliteyi artırmak, yerli üreticiye ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini artırarak sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede 125 bin dekarlık alana ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram “nohut tohumu” dağıtımını tamamladı. son olarak Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde çiftçilik yapan üreticiler nohut tohumlarını teslim alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “25 ilçemizde yaklaşık 9 bin 100 yerli üreticimize 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıtımımızı tamamladık. Çiftçilerimizin yüzündeki mutluluk, tarlalarındaki bereket her şeye bedel” ifadelerini kullandı.

İlçe ilçe kalkınma: 125 bin dekarlık araziye nohut ekilecek

Başkent'te kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, nohut tohumu desteği ile çiftçilerin yüzünü güldürdü. Başkentli üreticilere 14 Nisan'da nohut tohumu desteğine başlayan Büyükşehir Belediyesinin tohum dağıtımında son durağı Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri oldu. ABB, yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye yüzde 90'ı hibe yüzde 10'u ise çiftçi katkı paylı nohut tohumu desteği ile Başkent'in hem verimli topraklarını canlandırmayı hem de üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu destekle 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumunu kent genelinde 125 bin dekarlık tarım arazisiyle buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ekonomisi kadar kent ekonomisini de kalkındırmayı hedefliyor.