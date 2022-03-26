ABB'nin ‘Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli' KalDer tarafından ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri”nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” sözleriyle hayata geçirdiği ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli', Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri' yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan kırsal kalkınma projelerinden biri olan “Sözleşmeli Üreticilik Modeli”, çiftçiler kadar sivil toplum kuruluşlarının da takdirini kazanıyor.

KalDer tarafından bu yıl ilk kez verilen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli' projesi ile yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş birincilik ödülü ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sözleşmeli üreticilik modelimizin ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde yerel yönetimler kategorisinde birincilik kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin” ifadelerine yer verdi.

Proje Başkent'te tarımsal üretimi artırdı

“Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” sözleriyle kırsal kalkınmayı destekleyen Yavaş'ın, çiftçilerin yüzünü güldüren tarımsal eğitim faaliyetleri, kooperatifçiliği teşvik eden uygulamaları, mazot, tohum, gübre, manda ve hayvan yemi destekleri kent ekonomisini canlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 6 ay süren yarışmaya ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelir seviyesini artırarak Ankara halkının kooperatiflerce üretilen mahsullere Başkent Marketler üzerinden uygun fiyatlı erişiminin sağlanmasını amaçlayan ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli' projesi ile katıldı.

Türkiye genelinde yoğun başvurunun olduğu yarışmanın Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün katıldı.

Birincilik ödülünü KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi M. Fahir Altan'dan alan Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yerel yönetimler alanında özellikle Büyükşehir Belediyeleri ölçeğinde bu ödülün kurumumuza layık görülmesinden dolayı büyük bir gurur duyuyorum ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle aramızda bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca KalDer yöneticilerimize ve seçici kurulumuza teşekkür ediyorum. İzin verirseniz ayrıca Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nun 'Okul Dört Duvardan Daha Fazladır' projesine teşekkür ediyorum.”