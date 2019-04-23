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ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi, SANKON'u ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Shari Stout, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunu (SANKON) ziyaret etti.


SANKON genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye SANKON İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferudun Cevahiroğlu ev sahipliği yaptı. Shari Stout ile Ferudun Cevahiroğlu Türkiye ile ABD arasında ekonomik, ticari ilişkileri görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Yakın bir tarihte Washington'a ziyaretlerde bulunacağını ifade eden Cevahiroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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