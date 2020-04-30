ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı b

ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak."