İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı b

ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı.

ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.