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ABD Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'da heyetlerarası görüşmelerde bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.


Heyetlerarası görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi David Satterfield da hazır bulundu.


Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüşme vesilesiyle Bakanlığı ziyaret eden ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Kabulde, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu.

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