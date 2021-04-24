ABD'de bulunan Türkiye Ticaret Merkezi, ihracatçı sanayicilere tanıtıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin ABD'de hizmete açtığı Türkiye Ticaret Merkezi'ni, ihracat yapmak isteyen Ankara sanayicilerine tanıttı.

ASO tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago Kentinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM), bu ülkeye ihracat yapmak isteyen Ankaralı Sanayicilere tanıtıldı. ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar başkanlığında gerçekleşen toplantıda, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Şikago Ticaret Merkezi hakkında bir sunum yaparak ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıya ASO Üyesi çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan ticaret merkezlerinin önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, TOBB'un Şikago'da kurduğu bu merkezin ihracat yapmak isteyen ASO üyeleri için Amerikan pazarında çok önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye ile ABD arasında hedeflenen100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ve Türk firmaların ABD pazarında etkinliğinin artırılması için TOBB'un Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin önemli bir rol üstleneceğini dile getiren Cabbar, “ABD dünyanın en büyük ithalatçısı, Şikago ise imalat sanayinin merkezi konumundadır. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 10 Milyar dolar sınırını geçmiştir. Dolayısıyla Türkiye Ticaret Merkezleri aracılığıyla Türk firmaların ABD pazarındaki ivmesi artırılmalıdır. Türkiye Ticaret Merkezleri ile yurtdışında tek başına birim açma imkânı olmayan firmalar; ofis, depo, shoowroom hizmetleri ile hukuki/mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu bağlamda ihracatçılara çeşitli kolaylıklar sağlayan TTM'lerin yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.

Ciritoğlu, kendilerinin koordinatör firma olduklarına işaret ederek, “Hedef ülkelerde merkezler kurarak, firmalarımızın belirlediğimiz hedef ülkelerde hem pazar oluşturabilmesi, hem de pazar paylarını artırabilmesi için bu ticaret merkezlerini kuruyoruz” açıklamasında bulundu.

Şikago Türkiye Ticaret Merkezi hakkında da bilgi veren Ciritoğlu, “Açılışını 8 Ocak itibariyle gerçekleştirdik. Büyük firmalarımızı kabul ediyoruz. Burada bizim 4 adet ana hedefimiz bulunmakta. Firmalara tedarik zinciri oluşturmak, yeni satış kanalları oluşturmak, firmalarımızı ortak girişim ve teknolojik ortaklıkta yalnız bırakmamak ve doğrudan yatırımlarında yanlarında olmak üzere yola çıktık. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak” ifadesini kullandı.