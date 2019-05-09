ABD'de "En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması" düzenleniyor

ABD'de düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında "En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması" gerçekleştirilecek. Sempozyum Başkanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, "Sempozyumda geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedefleniyor" dedi.

ABD'nin Dallas kentinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında "En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması" düzenleniyor. Sempozyum Başkanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, başvuru sürecinin başladığını belirterek, "Yarışmaya kamu, kamu iştirakleri, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri katılım sağlayabilir. Yarışmada Türkiye sınırları içerisinde devam eden ya da tamamlanan projeleri ile sürdürülebilir yapı malzemeleri, yapı, kent, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, şehir teknolojileri, tesis yönetimi, peyzaj, gelecek, sosyal sorumluluk, gayrimenkul geliştirme, tarım, enerji kategorileri yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Gültekin, yarışmayı kazanan kurumların ödüllerinin sempozyum galasında AIA ve USGBC yönetimi tarafından takdim edileceğini söyledi. Sürdürülebilir gelişmenin son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavram olduğunu ifade eden Gültekin, özellikle her ülkenin ekonomik gelişimini sürdürülebilir ilkeler temeline oturtmaya çalışmakta olduğunu kaydetti.

"Ekosistem dengeleri bozulmamalı"

"Sürdürülebilirlik toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır'' diyen Gültekin, "Bu kapsamda ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre, doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların bir arada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır" dedi.

"Geleceğe yönelik öngörüler hedefleniyor"

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefinin de kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmak olduğunu söyleyen Gültekin, "Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler" dedi.

Gültekin, bu kurguların irdeleneceği sempozyumda “sürdürülebilir yapı tasarımı”, “sürdürülebilir yapı malzemeleri”, “sürdürülebilir kentsel tasarım”, “mühendislik biliminde sürdürülebilirlik” ve “çevre politikaları ve uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.