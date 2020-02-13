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ABD'li iki öğretim üyesi, YÖKAK'a ziyarette bulundu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çeşitli akreditasyon kuruluşlarında görev yapan Prof.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çeşitli akreditasyon kuruluşlarında görev yapan Prof. Dr. Douglas Franklin ve Prof. Dr. Teresa Franklin'i ağırladı.


ABD'de çeşitli akreditasyon kuruluşlarında görev yapan Prof. Dr. Douglas Franklin ve Prof. Dr. Teresa Franklin, YÖKAK'a ziyaret gerçekleştirerek çeşitli çalışmalarda bulundu. 10-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret süresince, YÖKAK temsilcilerinden oluşan çeşitli odak gruplarla bir araya gelen öğretim üyeleri, uluslararası boyutta yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme yaklaşımları üzerine deneyimlerini aktarma fırsatı buldu. Ayrıca, çalışma ziyaretinde bu yıl YÖKAK tarafından yürütülecek pilot kurumsal akreditasyon programına ilişkin görüşler de karşılıklı olarak paylaşıldı.

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