İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’te gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'te gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, “ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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