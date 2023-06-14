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Abdülkadir Aksu'dan İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Kahraman'a ziyaret

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’ı ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti.


İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ın görevine başlamasının ardından ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede Kahraman, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Kahraman, Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı döneminde beraber siyaset yaptığı Aksu'yu kapıda karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

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