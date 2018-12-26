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ABİDE'nin konuğu Orhan Yeğin oldu

Ankara’da Birlik Sohbetlerinin bu ay ki konuğu AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin oldu.

Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ay ki konuğu AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin oldu.


Ankara'da Birlik Derneğince her ay düzenli olarak tertip edilen Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ay ki konuğu AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin oldu. Etkinlik, Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.


Genel Başkan Mutlu konuşmasında, Ankara'da Birlik sohbetlerinin amacı bürokrat, belediye başkanı ve milletvekillerini Ankaralı hemşehrileriyle buluşturmak olduğunu belirterek, “Dernek olarak arada bir köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Bugün de dernek olarak yeni bir buluşmaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Ak Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin ise çalışma hayatında Ankara, sivil toplum kuruluşlarının günümüzdeki yeri ve önemi, AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri ve yaşamı kolaylaştıran icraatlarını anlattı.


Ankara'da Birlik Sohbetleri, Dernek Başkanı Bayram Mutlu'nun konuşmacı Orhan Yeğin'e plaket takdimi ve katılımcılara teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

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