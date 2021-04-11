Açelya Apartmanı'nda yıkım sırasında çatlaklar oluştu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu için boşaltılarak kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı'nın şu ana kadar iki katı ekipler tarafından yıkılırken, binada çatlaklar oluştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya Apartmanı'nda yıkım çalışmaları devam ediyor. Apartmanının iki katı ekipler tarafından yıkılırken, binanın diğer katlarında çatlaklar meydana geldi. Kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla Açelya Apartmanı'nda çökme tehlikesi meydana gelmişti. Çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı olarak bölgedeki 21 binada oturanlar tahliye edilmişti.