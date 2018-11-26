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Acı haber şehidin babaevine ulaştı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan’ın Ankara’daki babaevine acı haber ulaştı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan'ın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştı.


İstanbul Sancaktepe'de Kara Kuvvetlerine ait askeri bir helikopter mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan 2'si subay, 2'si astsubay 4 asker şehit oldu. Ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alındı. Kazada şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan'ın Ankara'daki babasına acı haber ulaştı. Askeri görevliler ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şehidin babası İsmet Saylan'a acı haberi verdi. 1 kız çocuğu olan ve kısa süre önce tayininin çıkması sonucu İstanbul'a gidein şehidin annesinin de İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi.


Şehidin naaşının İstanbul'da düzenlenecek tören sonrası Ankara'ya getirileceği ve Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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