‘Açık Hat Davaları' sorunu torba yasayla çözüme kavuştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi mağdur eden GSM bayiinin yargılandığı açık hat davaları sorunu, 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı Kanun'un 52'inci maddesi ile çözüme kavuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamalarından dolayı sıkıntı yaşayan GSM bayilerinin sorunlarının çözümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür etti. Ankara Ticaret Odası olarak 67 Meslek Komitesi'ne kayıtlı sektörlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Baran, 6 No'lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu ve Komite Üyeleri'nin ATO yönetimine ilettikleri GSM bayilerinin sorununu 2017 yılından bu yana sürekli gündeme taşıdıklarını anlattı. Baran, ATO üyeleri adına dile getirdikleri konunun ülke genelinde yaşanan bir sorun olduğunu söyledi.

8 bin kişinin sorunu çözüldü

Baran, GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası ve kaşesi olmamasına rağmen dağıtıcı ve ana bayilerin yetkilileri ve ortaklarının haksız yere yargılanmalarına neden olan sorunun çözümü için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşla görüşmeler ve toplantılar yaptıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Meslek Komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz. Telekomünikasyon sektörünün 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlarının çözümü için yaklaşık beş yıldır çalışma yürüttük. Birebir görüşmeler yaptık, ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katılımı ile toplantılar gerçekleştirdik. Konuyla ilgili yaklaşık 800 bin dava dosyası çözüme kavuşmayı bekliyordu. Telekomünikasyon Meslek Komitemize mensup yaklaşık 850 üye yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için çalışırken Türkiye genelindeki 8 bin sektör mensubunun sorununun çözümüne katkı sağladık, ülkemiz kazandı. Sorunu aktardığımız andan itibaren çözüm için çalışma yürüten Adalet, İçişleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na ve ATO'nun Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum.”

Torba kanunla sorun çözüldü

GSM bayilerinin sorunları, 5 Temmuz 2022 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 52'inci maddesi ile çözüme kavuştu. Bu düzenlemeyle 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na eklenen geçici maddeyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı ilgililer hakkında dosya soruşturma evresindeyse dava açılması, kovuşturma evresindeyse kovuşturmanın, kesinleşmiş olan mahkumiyet varsa infazın ertelenmesi sağlanıyor. Hakkında dava açılması, kovuşturma ve infaz ertelenenlerin bir yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde de ilgili soruşturma, kovuşturma veya infaz bütünüyle ortadan kaldırılacak. Yine söz konusu yasa ile konuyla ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olan kişilerin adli sicil ve arşiv kayıtları da silinecek.